Kusturica: Evropa nebo USA se mohou pokusit vpadnout do Ruska jako Napoleon nebo Hitler

Věhlasný srbský režisér Emir Kusturica v rozhovoru pro RT uvedl, že si dokáže představit scénář, při kterém se západní Evropa nebo USA pokusí o invazi do Ruska, tak jak to svého času učinili Napoleon a Hitler. Podle něj však ani tento pokus ovládnout Rusko neuspěje. Místo toho dojde ke sjednocení Eurasie.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Kusturica promluvil o příčinách hlubokých vazeb mezi Srbskem a Ruskem

„Západní Evropa nebo Amerika se mohou pokusit o to samé co Napoleon," řekl Kusturica , když mluvil o vztazích mezi Západem a Ruskem . „Napoleon šel do Ruska s 600 000 vojáky, ale vrátil se s 30 000. Hitler byl taky poražen," uvedl.

Na druhou stanu ale věří, že během pěti let se lidé na celém eurasijském kontinentě spojí a jejich život bude mnohem lepší, ale pouze za podmínky, „že nebude velká válka".

„Nakonec může dojít, když už ne k politickému, tak jistě k ekonomickému sjednocení eurasijského kontinentu… Je to nevyhnutelné," řekl. Západ a Východ budou společně vyrábět zboží v rámci sjednocené Eurasie.

© AP Photo / Mission Lifeline/Felix Weiss Proč jde Bavorsko do konfrontace s Českem kvůli migrantům

„Umělý svět", vykonstruovaný „evropskou elitou, degeneruje", řekl Kusturica.

„Máme Německo, které je na špici ekonomického úspěchu, ale máme migrační krizi, která byla importována zvenku," domnívá se režisér a poznamenává, že i on sám se považuje „do jisté míry za migranta" a proti migraci samotné nic nemá.

© AFP 2018 / Attila Kisbenedek Maďarský ministr: Migrace není základním lidským právem. V EU je současnou příčinou teroru

Podle něj však současná migrační krize byla vytvořena uměle, aby došlo ke zničení národních států.

„Mají (migranti — pozn. red.) zničit Evropu a zaměnit krev Evropy, abychom neměli národní státy, ale regiony, ve kterých náboženství a kultura nebudou důležité?" klade si otázku Kusturica.

Svět je podle něj nyní svědkem „krachu Evropy". Tvrdí, že „politické elity vytvářejí krize" na Blízkém východě, „rozpoutávají války" a ponoukají migrační vlny přímo do Evropy. Ti, kteří jsou zodpovědní za tuto „degradaci", pouze „podněcují války a otevírají dveře chaosu," řekl Kusturica.