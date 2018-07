Lidé v USA měli na mapě ukázat alespoň jeden stát. Školák všechny zachránil před ostudou

iframe width="660" height="371" src="//ww w.youtube.com/embed/kRh1zXFKC_o" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

— Ježíši Kriste, to je hrozné. Nemůžu nic pojmenovat. To je jižní Afrika?

— Ne. To je Jižní Amerika, ale to není stát.

Většina lidí na mapě nedokázala ukázat ani Spojené státy americké, Afriku zase lidé počítali za zemi.

Situaci zachránil školák ve věku asi 10 let, který dost rychle začal uvádět země Jižní Ameriky: Argentina, Uruguay, Peru, Venezuela. Poté začal uvádět země Střední a Severní Ameriky, poté ukázal, kde je Grónsko a Island, Austrálie a Nový Zéland, celkem vyjmenoval dvě desítky zemí.

Jimm Kimmel byl spokojený.