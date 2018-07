Čína posílá do Ruska strategické bombardéry

Čínské ozbrojené síly se plánují zúčastnit vojenského cvičení v Rusku, které se bude konat na přelomu července a srpna. Děje se to na pozadí zhoršujících se vztahů obou zemí s Washingtonem.

Mezinárodních armádních her, které se budou konat mezi 29. červencem a 11. srpnem, se zúčastní Ozbrojené síly Čínské lidové republiky. Čína hodlá vyslat strategické bombardéry H-6K, stíhací letouny J-10A, stíhací bombardéry JH-7, transportní letouny Il-76 a Y-9 spolu a skupinu vzdušných výsadkářů.

Mezinárodní armádní hry se pořádají od roku 2014. Spolupořadateli letošních her jsou Rusko, Čína, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Arménie a Írán. Účastní se ho 181 týmů z 32 zemí světa, což je znatelně více než v loňském roce, kdy se jich účastnilo 150 týmů z 28 zemí.

„Na konci července až do poloviny srpna (čínské letectvo) bude mít delegace v Rusku, Kazachstánu a Bělorusku, které se budou účastnit Mezinárodních armádních her 2018. My budeme pořádat čtyři soutěže v Číně," uvedl 28. června plukovník Vu Čchien, ředitel informačního úřadu čínského ministerstva obrany.

Celkem se na letošních hrách plánuje provést 28 bojových vojenských soutěží. Cvičení se poprvé účastní vojáci z Alžírska, Vietnamu, Barmy, Pákistánu, Súdánu a Filipín.

„S potěšením sledujeme, že se soutěž geograficky rozšiřuje a vidíme, že roste seznam účastníku," řekl ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

Jak uvádí čínská agentura Sin-chua, bude to poprvé, co se vojenského cvičení za hranicemi Číny zúčastní strategické bombardéry H-6K a transportní letouny Y-9.

Mezitím napětí mezi Čínou a USA roste. Dříve tento měsíc americké torpédoborce propluly přes Tchajwanský průliv, což v Pekingu mohou interpretovat jako porušení politiky jedné Číny.

V březnu americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který umožňuje představitelům USA cestovat na Tchaj-wan a jednat s tamějšími představiteli. Kromě toho schválil prodej do Tchaj-wanu technologií pro ponorky a objevily se i zprávy, že Tchaj-pej má zájem o americké tanky M1A2 Abrams, které mají pomoci vybudovat pobřežní obranu pro případ čínské invaze.

Letos v červnu NATO pořádalo cvičení Sober Strike 18, do kterého se zapojilo 18 000 vojáků z 19 zemí. Cvičení se konalo na území Polska a Baltských států.