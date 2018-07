Armádní skandál v Americe. Boty „Made in USA“ se ve skutečnosti vyráběly v Číně

Pět vedoucích pracovníků ministerstva obrany a bývalý přední výrobce vojenské obuvi ve Spojených státech bylo odsouzeno federálním soudem za to, že boty, na kterých bylo uvedeno, že jsou vyráběny v Tennessee, byly ve skutečnosti vyráběny v Číně.

Podle obžaloby podané u amerického okresního soudu byl skutečný čínský výrobce obuvi pověřen, aby na jazyku bot značky Wellco, které byly poté exportovány do USA, umístil štítek hlásící „Made in USA". Značky „Made in China" byly odstraněny, říká se v obvinění. Podrážky byly k botám připevňovány už v USA, v továrně firmy Wellco v Tennessee, uvádí se v dokumentu.

Podle obžaloby od roku 2006 do roku 2012 Ministerstvo obrany USA zaplatilo společnosti Wellco částku přesahující 138 milionů dolarů za nákup vojenské obuvi.

Společnost Wellco Enterprises byla předním výrobcem a dodavatelem vojenské a jiné pracovní obuvi pro Armádu USA po dobu více než 70 let, tvrdí obžaloba. Společnost byla založena v roce 1941.