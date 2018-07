Více než polovina žen z Ruska je otevřena pro romantické vztahy s cizinci, tvrdí průzkum

Více než polovina žen z Ruska pod 35 let tvrdí, že si mohou představit romantický vztah s cizincem. Téměř 70 procent z nich nazývá „možnost opustit Rusko“ jako nejatraktivnější aspekt takových vztahů, zjistil nový průzkum veřejného mínění.

57 procent respondentek uvedlo, že jsou v současné době připraveny na románek s cizincem. Podíl je ještě vyšší u věkové skupiny mezi 18 a 23 lety — 78 procent z nich by se chtělo pustit do romantických vztahů s cizinci. Průzkum provedla marketingová agentura Zoom hned po skončení Mistrovství světa ve fotbale 2018

Dvanáct procent účastnic průzkumu řeklo, že již měly romantické vztahy se zahraničními občany, a většina členek této skupiny, 58 procent, dodala, že takový vztah začaly v průběhu MS 2018.

Na otázku, jaké jsou nejzajímavější rysy cizinců jako partnerů, 67 procent mladých žen uvedlo příležitost vdát se a přestěhovat se z Ruska. 26 procent uvedlo, že si myslí, že muži z ciziny jsou atraktivní vzhledově, zatímco sedm procent uvedlo, že byly vedeny především hledáním exotických zážitků.

Podle výzkumu měly mladé ženy ze Saranska, Soči a Moskvy nejvíce vztahů s cizinci během MS 2018, a dívky z Kazaně a Petrohradu nejméně. Média, blogeři a široká veřejnost během mistrovství věnovali velkou pozornost otázce ruských žen, které hromadně randily s cizinci.

Diskuse byla občas až groteskní, například když se v jednom z nejpopulárnějších tabloidů v zemi, Moskevském komsomolci (MK), objevil článek s názvem "Čas děvek", v němž se uvádělo, že se v Rusku objevila generace dívek, která je připravena roztáhnout nohy pouze na zvuk cizí řeči.

Tento provokativní článek přinesl tabloidu stovky tisíc kliknutí na webových stránkách, stejně jako desítky, ne-li stovky citací v jiných masmédiích. To také přilákalo pozornost politiků, a to jak z konzervativního, tak i z liberálního křídla. Vedoucí výboru Dolní komory pro rodinu, ženy a děti, poslankyně Tamara Pletnyová (Komunistická strana) uvedla, že podle jejího názoru je třeba se vyvarovat vztahů s cizinci, protože děti narozené z těchto svazků by byly s největší pravděpodobností nešťastné ve svém životě.

Měli bychom dávat život svým vlastním dětem. Nejsem nacionalistka, nicméně vím, že děti narozené v takových vztazích trpí, protože nakonec zůstávají často opuštěné tady s matkou," uvedla zákonodárkyně v rozhovoru s moskevským rozhlasem Echo.

Na druhou stranu předseda Výboru pro sport, turistiku a mladší generaci v dolní komoře sněmovny Michail Degťarěv (LDPR) uvedl, že čím více lidí z různých zemí se do sebe zamilují během MS a čím více dětí se z té lásky narodí, tím lépe.