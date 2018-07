Kočka Uma je veganka. Majitel je přesvědčen, že je šťastná, ale veterináři pochybují

Podle Harryho slov není Uma první zvíře, které on vychovává v duchu veganství. Dříve měl dva velké psy, kteří jedli po většinu svého života rostlinnou stravu.

Podle názoru Australana je vegetariánská strava pro kočky zdravější než to, co nabízejí výrobci obvyklých krmiv, protože k této výrobě se používá maso, které kočky v divoké přírodě nejedí. Ale dušenou tykev smíchanou s vegetariánským krmivem Uma „jí tak, jako by to bylo dnes naposled".

Podle údajů britské Královské společnosti pro ochranu zvířat kočky nemohou přežít bez přísunu taurinu a argininu — aminokyselin, které se nacházejí pouze v přírodním mase. Ale výrobci vegetariánských krmiv pro zvířata tvrdí, že zvířata dostávají tyto aminokyseliny syntetickou cestou. Podle Harryho slov kočky nepotřebují maso, ale pouze tyto látky.

Ovšem ne všichni veterináři souhlasí s tímto stanoviskem. Upozorňují na to, že závěr o plnohodnotnosti veganské stravy pro kočky je udělán na základě omezených a pochybných výzkumů.

Například veterinární chirurg Pete Wedderburn v komentáři Plant Based News upozornil na morální aspekt problému. Podle jeho slov, když si bereme domů masožravá zvířata, není etické požadovat od nich, aby změnila svůj přirozený způsob života kvůli našim vlastním přesvědčením.