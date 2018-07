K tomuto „objevu“ dospěl novinář německých novin Tageszeitung poté, co absolvoval Mistrovství světa ve fotbale 2018. Opravdu byl překvapen, že Rusové jsou také lidi.

„Rusové a Rusky jsou také lidé," napsal autor článku Andreas Rüttenauer.

S překvapením zjistil, že Rusové se také dokáží veselit, jsou zvědaví, radují se z úspěchů své reprezentace a celkově to jsou příjemní lidé.

© Sputnik / Jana Petrová „Ruská propaganda“ v Praze na Václaváku! 11

„Kdo by si to pomyslel? Myslím si, že nikdo," podotýká novinář, aniž by uvedl, na jakém základě dospěl k takovému závěru.

Také uvedl, že všichni si mysleli, že v Rusku musí žít zlo. Ale teď jsou všichni šťastní, když zjistili, že to tak není.

Dále uvedl, že západní fanoušci byli překvapení moderností Ruska, protože si ho představovali více sovětským. Navíc všichni byli rádi, že všude dobře fungoval mobilní signál.