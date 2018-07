Bylo objeveno nové nebezpečí masa

Jejich článek byl publikován v časopise Molecular Psychiatry, tisková zpráva je dostupná na webu MedicalXpress.

Odborníci analyzovali údaje z let 2007-2017 o stavu zdraví a dietě 1101 lidí ve věku od 18 do 65 let, kteří byli zdraví, nebo trpěli psychickými nemocemi. Ukázalo se, že pacienti s maniakálním syndromem 3,5krát více jedli maso než lidé bez poruch. Při tom vědci nenalezli souvislost diety s jinými onemocněními, jako je bipolární porucha, šizoafektivní psychóza nebo deprese.

Experimenty na krysách ukázaly, že dodání nitrátů, které se používají při konzervování masných produktů, pouze během dvou týdnů u zvířat vyvolávají hyperaktivitu, která je typická pro maniakální syndrom.

Je to stav, který se charakterizuje stálou zvýšenou náladou a také motorickým a psychickým vzrušením. Často se záchvaty nemoci vyskytují společně s bipolární poruchou. Kromě toho syndrom mohou vyvolat dávky léků, drog a dokonce i chirurgická operace.