Mattis v řeči k absolventům Naval War College: Kdyby to byla vodka, byla by to lepší řeč

Během první části svého projevu byl Mattis podrážděn stavem svého krku, kvůli kterému mu výrazně skřípal hlas.

„To se stává, když příliš často svědčíte u Kongresu," zažertoval ministr.

Několik okamžiků poté mu někdo z personálu přinesl láhev vody, aby ulehčil trápení Mattise.

Mattis si nalil sklenici vody, podíval se na publikum a řekl: „Kdyby to byla vodka, tahle řeč by byla mnohem lepší," celý sál vybuchl smíchy. „Ale já bych už neměl idealizovat alkohol, " dodal ministr. „Takže vy — mládež, ignorujte to, co jsem právě řekl."

Hned poté se Mattis vrátil k seriózním tématům ve své řeči.

Včera agentura Reuters oznámila, že americký ministr obrany Jim Mattis je otevřen k prvním jednáním ministrů obrany USA a Ruska. Pokud se tato schůzka uskuteční, bude první od roku 2016. Úředníci z USA nazývají tento krok možností pro rozšíření komunikace mezi Washingtonem a Moskvou.

Diskuse ruského ministra obrany Sergeje Šojgu a jeho amerického protějška Mattise by byla dalším krokem k vytvoření pravidelnější politické komunikace na nejvyšší úrovni mezi dvěma jadernými mocnostmi, jejichž vztahy se v posledních letech stále zhoršovaly, ale díky nedávnému helsinskému summitu Putina a Trumpa dostaly šanci na změnu.