Baseballista z USA před 7 lety napsal, že nenávidí gaye a černochy. Bude se moc omlouvat

Hvězda baseballu z USA Josh Hader hrál v zápase všech hvězd MLB, když uživatelé sociálních sítí objevili jeho tweety staré sedm let, v nichž vypráví, jak nenávidí gaye, a lidi s tmavou pletí nazývá slovem na „n“. Místo blahopřání na konci hry se musel dlouho omlouvat, ale vypadá to, že to moc nepomohlo.