„Program byl splněn v plném rozsahu“: VKS Ruska úspěšně vypustily novou raketu systému PRO

„Na polygonu Sary-Šagan (Republika Kazachstán) bojová obsluha vojsk protivzdušné a protiraketové obrany Vzdušně-kosmických sil úspěšně uskutečnila další zkušební odpálení nové modernizované rakety ruského systému protiraketové obrany," píšou noviny.

© Foto : The Ministry of Defence of the Russian Federation