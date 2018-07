Bondova dívka se zamilovala do „ruského špiona“

Bývalá modelka časopisu Playboy a herečka Robbin Youngová se přiznala, že si začala dopisovat s hackerem Guccifer 2.0 a byla jím natolik okouzlena, že se zamilovala a poslala mu intimní foto. O tom herečka povyprávěla vydání The Sun.

Byla v šoku, když se dozvěděla, že se pod touto přezdívkou mohou skrývat lidé, kteří ovlivnili volby v USA.

Modelka sdělila, že jí Guccifer udělal hodně komplimentů a byl natolik romantický, že se mu přiznala, že si žádným člověkem dříve nedopisovala tak otevřeně. Po její básničce o orálním sexu a fotce topless si Guccifer postěžoval, že o té doby už nedokáže myslet na práci, ale pouze na to, aby s ní šel na rande.

Youngová rovněž uvedla, že se ji hacker nikdy nepokusil přesvědčit, aby hlasovala za Trumpa nebo proti Klintonové: „Cítila jsem, že není zastáncem jakékoliv politické síly," přiznala se herečka.

13. americké služby obvinili 12 ruských rozvědčíků ze zasahování do voleb. Podle verze vyšetřujících orgánů, pracovali pod nickem Guccifer 2.0, nabourali se do elektronické pošty Hillary Clintonové a dvou výborů Demokratické strany.

Guccifer 2.0 samotný se považoval za následovníka hackera Guccifer, který jako první zveřejnil elektronickou adresu Clintonové a snažil se připsat si vloupání do její schránky.

Robin Youngová zahrála dívku Jamese Bonda ve filmu Jen pro tvé oči z roku 1981.