Žádná voda, jinak zemřete. Jak by vypadal váš jídelníček, kdybyste žili ve středověku

Pivo místo vody, bobři místo ryb a mnoho různých kaší – to zdaleka nejsou všechny speciality kuchyně obyvatel středověké Evropy. Portál AdMe.ru vám nabízí k nahlédnutí jídelníček našich předků.

1. Мasо

Nejvzácnější bylo hovězí maso, neboť ve středověku vyžadoval chov krav mnoho sil, kromě toho mléko rohatého skotu bylo ceněno více než jeho maso.

Na stole bylo zpravidla vepřové maso. Ale kromě naší obvyklé svíčkové nebo bůčku se v jídelníčku mohly objevit ty nejnečekanější části vepřového těla: rypáček, uši, ocásek nebo dokonce pohlavní orgány.

© Fotolia / Hoda Bogdan Jedli jste někdy kapradí? Starověcí lidé ho jedli každodenně (FOTO)

Kdo se narodil v bohaté nebo v lovecké rodině, často připravoval jídlo z divočiny nebo ve středověku oblíbené králičí maso. To bylo ceněno nejen kvůli chuti, ale i proto, že ho bylo možné jíst během půstu

2. Ryby

Rybí jídelníček z té doby může současného člověka ohromit. Středověcí Evropané byli skutečně přesvědčeni, že bobři a vodní ptáci jsou také ryby.

Před podáváním na stůl byly uchovávány v sušeném stavu: byly vykuchány, nasoleny, pověšeny na tyči a ponechány v takovém stavu do té doby, dokud neztvrdly. Před přípravou rybu mlátili paličkou a namáčeli ve vodě, aby měla „gumovou" chuť.

3. Каše

Kaše vařili v každém domě nezávisle na tom, jak bohatá či chudá byla rodina. Právě díky kaši dostávali středověcí Evropané největší porci denních kalorií. Kaše se vařily z jakéhokoliv dostupného zrna, a to nejen k snídani. Kaši uvařenou v mandlovém mléce s cukrem bylo možné podávat jako dezert.

© AFP 2018 / John Macdougall V Rusku vytvořili chléb pro kosmonauty, jehož minimální datum spotřeby jsou 2 roky

Jíte chléb? Pokud ano, jakému dáváte přednost: bílému, šedému nebo černému? Ve středověku byste si nevybírali, protože by to za vás udělal váš společenský stav: bílý chléb z pšeničné mouky si mohli dovolit pouze boháči. Chudé rodiny jedly žitný chléb.

Po hostině bylo možné kousek chleba namočit do vývaru, omáčky nebo dokonce do vína. Z placek bylo možné připravit i samostatné jídlo, pokud jste je vyvařili ve vývaru a posypali kořením.

5. Sladkosti

Jablka v karamelu byla velmi populárním dezertem ve středověké Evropě. Tehdy však jablka a další ovoce většinou nepolévali sirupem, ale medem. Jako dezert bylo také podáváno svařené víno a maličké bonbónky z bobulí v cukru.

Celkově si Evropané ve středověku oslazovali život různě. Různé sladké lívance, palačinky, pasty a kaše — bylo možné vybrat cokoliv z tohoto seznamu. Jestliže si rodina nemohla dovolit jídla s cukrem, používala k oslazení ovoce a lesní plody.

6. Mléčné výrobky

Nehledě na to, že mléko bylo dostupné lidem prakticky všech společenských vrstev, dospělým určeno nebylo. Většinou ho pili staří lidé a děti. Dospělí lidé mohli vypít to, co zbylo při výrobě másla, nebo mléko, které začalo kysnout. A kyslo mimochodem často kvůli tomu, že nebyla možnost ho uchovávat čerstvé.

Ve středověku vzkvétala výroba sýrů: parmezán, brie, eidam, ricotta byly dostupné i nejnižším vrstvám obyvatelstva.

CC0 / Pixabay České pivo v zahraničí nemůže mít stejnou chuť. Sputnik Vám řekne proč

Ve středověku se voda netěšila moc velké popularitě z několika důvodů: bylo složité ji čistit, nedoporučovali ji lékaři a prostě nechutnala. Mnozí nahrazovali vodu alkoholem. Mohlo to být víno, které pili častěji boháči a majitelé vinic, nebo pivo, které bylo dostupné i chudším lidem.

8. Koření

Pepřenku bylo vidět na stole zřídka. Černý pepř byl přepychem: byl přidáván nejen do jídla, ale byl používán i jako měna. Šetřili ho, prodávali, přidávali do věna. Ostatní koření, například římský kmín, muškátový oříšek, zázvor a další (stejně drahé) bylo společně s pepřem dováženo z Asie a Afriky.

Nejdostupnějším kořením byla listová zelenina, která se pěstovala na každé zahrádce.

K soli se také chovali se zvláštní péčí. Podle slánky bylo možné určit bohatství hospodáře: čím byl člověk bohatší, tím krásnější a dražší slánka stála na jeho stole. Stejné pravidlo platilo pro taverny a další místa veřejného stravování.