7 nejpodstatnějších rozdílů v běžném životě Rusů a Američanů

V každé zemi jsou některé věci, které se zdají být obyvatelům jiných zemí podivné a nepochopitelné. Pokud jedou Rusové do Ameriky, musí vědět, že tam to nebude jako v Rusku. Nehledě na vnější shodu Američanů a Rusů, v USA je vše jinak.

Zvlášť překvapivý je pro Rusy v USA způsob života.

Současní ruští obyvatelé vědí, kolik vážili a měřili při narození. Je to oznamováno v porodnici, zapisuje se to do zdravotní karty. Ale Američané nemají ponětí, s jakou výškou a váhou se narodili. Když Američané vidí a slyší, že Rusové zapisují výšku a váhu při narození, připadá jim to směšné.

Otevřená auta

Američané často nechávají svá auta před obchody otevřená. S auty se nic nestane. Úroveň sociálního bezpečí je dost vysoká.

Absence lidového léčitelství

V USA není lidové léčitelství. Odvary, babiččiny recepty, to v USA prostě neexistuje. Američané vůbec nechápou, jak se lidé mohou sami léčit.

Děti pod dohledem výrostků

V Americe je velmi populární ponechávat děti pod dozorem výrostků. Manželské dvojice odcházejí do kavárny a klidně svěřují své malé děti puberťákům sousedů. V Rusku si takovou situaci dovedou stěží představit. A to Američané dokonce platí těmto výrostkům peníze.

Rusové málo cestují po světě, ale cestují. Američané sedí doma. Vůbec nejezdí za hranice Ameriky. Procento těch, kteří cestují, je velmi nízké.

Mobilní spojení a internet

Američané platí velké peníze za internet a mobilní spojení. Nejlevnější variantou je 25 dolarů měsíčně. To znamená 1GB internetu a 100 volání. To je všechno. Je tam nejdražší internet na světě. Kromě toho v Americe nelze zaplatit za volání tak, že vložíte peníze na telefon. Jsou tam pouze tarify.

Jídlo

Američané nakupují potraviny na týden, ale častěji na měsíc. V Moskvě a v Petrohradě je to možná také. Ale většinou tomu v Rusku tak není. Američané vycházejí z hypermarketů s 20-30 taškami nacpanými blbostmi. Například chipsy se tam prodávají v ohromných baleních. Mléko, pivo, vše je v ohromných pětilitrových láhvích. Nakupovat na měsíc je populární. Nejvíce kupují mražené zboží. Naplní mrazák a potom to vše spotřebovávají.