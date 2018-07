NI: Hypersonická ruská raketa Kinžal bude mít dosah 3 tisíce km

Podle deníku Rusko tvrdí, že hypersonická raketa vysoce přesného leteckého raketového komplexu Kinžal (Dýka) bude mít dosah 3 tisíce kilometrů, pokud bude odpálena z bombardéru Tu-22M3, a 2 tisíce kilometrů, jestliže bude vypuštěna ze stíhacího letounu MiG-31K.

„Kinžal je letecký raketový systém, takže musíte brát v úvahu dosah jeho použití s přihlédnutím k bojovému poloměru nosiče. Pro Tu-22M3, který brzy vyzkouší raketu, bude rozsah ničení terčů touto hypersonickou raketou 3 tisíce kilometrů (bojový poloměr nosiče plus dosah střely)," uvedl zdroj v ruském obranném průmyslu.