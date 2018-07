Ukrajina získala první místo na světě v pašování dřeva do států Evropské unie. Uvádí se to ve zprávě Zapojení do korupce, kterou představila britská nevládní organizace Earthsight zabývající se problémy nelegálního odlesňování.

Autoři zprávy zkoumali nezákonnou těžbu na Ukrajině od roku 2016 a zjistili, že do Evropy se odsud vyváži více dřeva než z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Pouze za loňský rok bylo prodáno dřevo v hodnotě jedné miliardy eur. A zdá se, že to ještě není konec.

Odlesňování probíhá pod záminkou tzv. kalamitní těžby, jsou do toho tedy zapojeny i státní společnosti se souhlasem ukrajinské vlády.

Evropská unie se snaží vidět všechna tato porušení. Evropské továrny na výrobu nábytku rádi kupuji ukrajinské pašované dřevo. Kromě toho v současné době EU požaduje zrušení moratoria na vývoz dřeva. Na oplátku Ukrajině slíbila finanční pomoc ve vyšší 600 milionů eur.

Ukrajina souhlasí. Možná ne teď, ale později až nebude čím zaplňovat rozpočet.

Přestože ukrajinské lesy nejsou jediným lákavým kouskem pro západní partnery. Světová banka slíbila Ukrajině půjčku, pokud bude zrušeno moratorium na prodej pozemků. Mezinárodní měnový fond také nazývá liberalizaci trhu se zemědělskou půdou jako jednu z podmínek pro další tranše pomoci.

Světová banka a MMF však mohou být překvapeny. Téměř všechna ukrajinská černozem byla prodána západním investorům. Téměř všechny zemědělské podniky, které nyní působí na Ukrajině, patří cizincům. Jak a kdy se to stalo? Dnes si žádný z Ukrajinců nevzpomene, ale všechno se to promrhalo na Majdanu.