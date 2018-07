Zástupce amerického ministra obrany John Rood podpořil rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa pozvat ruského prezidenta Vladimira Putina do USA.

„Výměna zkušeností a otevřené jednání mezi našimi lídry je to, co musí být uděláno. Já to považuji za úplně normální a praktické," řekl Rood pro CNN.

Zástupce ministra obrany zdůraznil, že Rusko je důležitým hráčem na světovém poli.

Dříve bylo informováno, že Trump pozval Putina na návštěvu Washingtonu na podzim tohoto roku.