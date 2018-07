Do nejhoršího pekla. NASA pošle sondu na Slunce (VIDEO)

Experti NASA vysvětlují, že systém ochrany sondy je založen na rozdílu mezi teplotou a žárem. Teplota je rychlost pohybu částic a žár množství jim přenášené energie. Jde o to, že ve vesmíru se pohybují částice rychle, nenesou ale přitom velké množství energie kvůli velké vzdálenosti mezi nimi, píše ScienceAlert.

Sluneční koruna se vyznačuje vysokou teplotou a malou hustotou, bude tam tedy méně žáru. Expertka NASA Susanna Darlingová to vysvětluje takto: „Dejte ruku do rozehřáté trouby, pak do horké vody (ve skutečnosti to ale raději nedělejte). V troubě vydržíte mnohem vyšší teploty než ve vodě, protože voda má větší hustotu."