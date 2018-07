Neymar vysvětlil své simulování (VIDEO)

Slova fotbalisty přináší Sky Sports.

„Myslíte, že chci stále trpět údery? Ne, bolí to. Po zápasech čtyři-pět hodin sedím s ledem, je to těžké, ale jestli jste to nikdy nezažili, nepochopíte to. Viděl jsem vtipy ohledně mých pádů, vzal jsem je s humorem. Dokonce jsem včera na Instagramu zveřejnil vtip s dětmi," řekl Neymar.

Také vysvětlil, že hraje svůj fotbal s kličkováním. „Nemůžu se postavit před soupeře a říct mu, že potřebuju dát gól. Musím ho obejít a on se mě pokusí zastavit nebo zfaulovat. Často jsem rychlejší než soupeř, a proto mě faulují. Rozhodčí to musí vidět," řekl Brazilec.

Na MS 2018 v Rusku byl Neymar kritizován za neustále simulování. RTS Sport spočítalo, že za čtyři zápasy na trávníku proležel 13 minut a 50 sekund. Jeho chování se stalo důvodem mnoha vtipů.

Na MS 2018 Brazílie vypadla ve čtvrtfinále, kde prohrála s Belgií 1:2. Mistry světa se stali Francouzi.