Netanjahu vypověděl o Trumpově požadavku na evakuaci „bílých přileb“ ze Sýrie

„Před několika dny prezident (USA Donald) Trump a premiér Kanady (Justin) Trudeau a další nás požádali, abychom pomohli ze Sýrie vyvézt stovky „bílých přileb". To jsou lidé, kteří zachraňovali životy, ale nyní sami ocitli v ohrožení a proto jsem povolil odvézt je přes Izrael do jiných zemí, a to je důležitý humanitární krok," píše ve zprávě kanceláře na Twitteru.

Jižní část Sýrie , která hraničí s Izraelem, postupně přechází pod kontrolu vládních jednotek, které silou a vyjednáváním vyhánějí opoziční síly. Dříve izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že izraelské orgány evakuovaly na žádost Spojených států, Kanady a evropských zemí členy bílých přileb s jejich rodinami ze Sýrie „do sousední země". Místní média píší, že během noční operace bylo přes Izrael přesunuto do Jordánska přibližně 800 lidí. Podle CBC byla za účasti Velké Británie, Francie, Německa, Nizozemska a Kanady uskutečněna tajná mezinárodní operace pro vývoz „bílých přileb".

Organizace Bílé přilby je široce známá i podporovaná na Západě a vyhlašuje svým cílem záchranu civilního obyvatelstva v bojových zónách, ale syrské orgány je obvinují z vazeb s extrémisty a z vedení nepřátelské propagandistické činnosti.