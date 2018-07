V USA vytvořili skupinu, aby se mohli bránit Rusku v kyberprostoru

„Vytvořil jsem ruskou skupinu, malou. To zapadá do toho, co rozvědné společenství (USA) dělalo od roku 2016 do 2017," řekl generál, když vystupoval na bezpečnostním fóru v Aspenu, v Coloradu.

Podle něj má Rusko velký potenciál v kyberprostoru, proto se „musíme se bránit," a „pokud se to stane, pak budeme schopni něco udělat".

Nakasone nastoupil do úřadu v květnu 2018 krátce poté, co bylo americké kybernetické velení odděleno a stalo se součástí Pentagonu. Je také hlavou Národní bezpečnostní agentury USA.