Ruský fotbalový hrdina promluvil o chování chorvatských fotbalistů

Proukrajinské projevy obránce chorvatské reprezentace Domagoje Vidy a člena chorvatského týmu Ognjena Vukojeviče po čtvrtfinálovém zápase MS 2018 silně naštvaly hráče ruské reprezentace, dva týdny po MS to prohlásil útočník petrohradského Zenitu Artjom Dzjuba.

Ruská reprezentace 7. července s Chorvaty po penaltách prohrála ve čtvrtfinále MS 2018. Po zápase se na internetu objevilo video, na kterém Vida skandoval „Sláva Ukrajině" a Vukojevič dodal, že vítězství je „za Dynamo a za Ukrajinu". Oba Chorvaté v minulosti hráli právě za Dynamo Kyjev.

„Z jedné strany mě svojí houževnatostí překvapili i Chorvaté. Všichni si mysleli, jak je Angličané přejedou, ale postoupili oni. Ale kvůli Vidovi a Vukojevičovi… Jejich výstup nás hodně naštval už v autobuse. První reakce byla taková, že jsme chtěli vystoupit a zatlouct Vidu do země. Ale potom jsme trochu vychladli. Potom se omluvil, takže na něj naštvaný nejsem. On neví, co dělá," řekl Dzjuba pro oficiální web Zenitu.

Nakonec Vukojevič od FIFA dostal pokutu a chorvatský fotbalový svaz ho poslal z MS domů. Vida dostal varování od disciplinární komise FIFA. Vida se následně v přímém přenosu rusky omluvil.