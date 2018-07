S&P předpověděla Rusku pád rublu a útěk zahraničního kapitálu

Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poors potvrdila rating Ruska a „stabilní“ prognózu na jeho základě, informuje portál Aurora Network.

Rating Ruska zůstává na úrovni BBB-, což je nejnižší investiční stupeň. A to i přesto, že Rusko má malý státní dluh a velké rezervy.

Růst cen ropy částečně vyrovnal úbytky způsobené sankcemi. Ruská ekonomika zůstává „strukturálně slabá", závisí na exportu ropy a plynu a je velmi omezena ve svém rozvoji kvůli „dominující roli státu, nepříznivému investičnímu klimatu a nepříznivé regulaci prostředí", cituje portál vyjádření S&P.

Podle předpovědi agentury se zahraniční byznys bude v nejbližších 4 letech vyhýbat ruské ekonomice a bude snižovat investice do reálného sektoru. To povede k ročním ztrátám od 1 % do 1,1 % HDP, píše portál

Agentura počítá s tím, že ruská ekonomika poroste dvakrát pomaleji ve srovnání se světovou ekonomikou a paralelně s tím bude klesat hodnota rublu.

Ruský portál dodává, že sankční režim zůstane v účinnosti ještě minimálně čtyři roky.