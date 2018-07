Dokázali vědci zastavit proces stárnutí?

Výzkumnici vložili do DNA mitochondrií myši mutaci, která zasahuje gen POLG, kódující enzym DNA-polymerázu gama. Tato sloučenina se nachází v mitochondriích a účastní replikace a reparace mitochondriální DNA.

Poškození POLG způsobuje poruchy funkce mitochondrií, což způsobuje méně účinné vytváření zásob energie. Vede to k rozvoji příznaků stárnutí. U člověka tedy se objeví vrásky a vypadnou mu vlasy.

Odborníci vložili dodatečnou kopii genu POLG s mutací do oplodněného myšího vajíčka. Toto defektní DNA se podílí na produkci polymerázy pouze v přítomnosti antibiotik doxycyklin. Preparát začali dodávat myším do jídla a vody. Za dva týdny se u zvířat objevila prošedivělá srst a zkřivila se páteř. Po skončení použití preparátu se myši vrátili do svého původního stavu.