V USA zjišťují, proč do vesmíru nelétají Afroameričané

„Jestli to tak je, tak jsem o tom nikdy neslyšel. Samozřejmě se na to zeptám, kdy už jste se o tom zmínili. Ale neslyšel jsem o tom a nevím, jestli to tak je," řekl v pondělí v Centru strategických a mezinárodních výzkumů.

Tímto způsobem Bridenstine reagoval na otázku moderátora události, jestli právě Rusko stojí za tím, že od roku 2011, kdy byl ukončen program amerických raket, nebyl žádný Afroameričan ve vesmíru.

„52 astronautů do vesmíru vyslali Rusové. Je zajímavé, že ani jeden z nich nebyl Afroameričan. To znamená, že od roku 2011 ani jeden Afroameričan od NASA nebyl na oběžné dráze. To se mělo změnit v loňském červnu. Měla letět Jeanette Eppsová… Byla z této mise vyloučena… A tím se objevuje otázka, co se děje? Rusové odmítají vysílat astronauty Afroameričany?" zeptal se.

Astronautka Eppsová měla na ISS letět jako palubní inženýrka expedice 56/57. Měl to pro ni být první let do vesmíru a také se měla stát první Afroameričankou na ISS. V lednu však NASA oznámila, že poletí jiná astronautka. Důvody výměny uvedeny nebyly.