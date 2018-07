Podle uživatelů k tomu dochází při překladu z maorštiny do angličtiny a ruštiny. V překladech do somálštiny překladač začíná citovat Písmo svaté. V IT společnosti nebyli schopni jasně komentovat, co se děje.

Překladač Google je internetový překladatel, který každý den používá tisíce lidí po celém světě. V databázi je přes sto jazyků, včetně vzácných.