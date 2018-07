Expert okomentoval možný únik informací o hypersonice z Roskosmosu

„Podle zveřejněných informací se do rukou zahraničních tajných služeb mohly dostat údaje o hypersonických testech a jejich výsledcích, ale nic víc. Samozřejmě to poškodí ruské zájmy, ale nepovede to k rychlému skoku v rozvoji hypersonických technologií zahraničních konkurentů, protože tyto údaje mají fragmentární charakter," vysvětlil.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Nadzvukový „únik“ za hranice: v Roskosmosu hledají špiony

Korotčenko dodal, že vývoje a výroby hypersonických zbraní se účastní podniky a stovky dílen, všude jsou přijata opatření proti rozvědce. Zahraniční výzvědné služby nemohou získat kritický objem tajných informací.

„Údaje, které mohly uniknout, nemohou devalvovat naše možnosti ve sféře bojové hypersoniky. Na základě výsledků vyšetřování budou v Rusku přijaty závěry, aby byla odhalena potenciálně slabá místa v ochraně moderních hypersonických vývojů," uzavřel partner agentury.

© Sputnik / Maksim Blinov V Roskosmosu popsali podrobnosti o případu státní zrady

Zdroj obeznámený s vyšetřováním sdělil Sputniku , že prohledání proběhlo v kanceláři ředitele informačního a analytického centra Roskosmosu Dmitrije Paisona. On sám to odmítl komentovat.

Média napsala, že právní orgány kvůli možným kontaktům se západními zpravodajskými agenturami prověřují desítky lidí z této oblasti.

V neděli bylo zjištěno, že zatčený za podezření ze státní zrady Viktor Kudrjavtsev je obviněn z převodu utajovaných informací do jedné ze zemí NATO, napsala média.