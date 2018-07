Jak SSSR odpověděl na přistání Američanů na Měsíci

Slovo „Lunochod“ bylo oficiálně zařazeno do ruského jazyka v roce 1970, když sovětský kosmický satelit o hmotnosti 700 kg začal postupně cestovat po Měsíci.

Ještě v lednu roku 1959 SSSR nastartoval automatickou stanici Luna-1, což z něho udělalo lídra v kosmickém závodění. Ale poté, co v roce 1966 zemřel velký ruský projektant Sergej Korolev, byl vesmírný projekt upraven. Mluvit se začalo ne o přistání člověka ze Sovětského svazu na Měsíci, ale o technologickém zázraku.

Nicméně první expedice v roce 1969 se neuskutečnila, a to kvůli havárii nosné rakety. Ve stejném roce se Američané poprvé dostali na Měsíc.

Sovětský Lunochod měl však svou vlastní jedinečnost.

Satelit cestoval po povrchu Měsíce téměř 10 měsíců do roku 1971. Účinnost výzkumu povrchu pomocí zařízení, které bylo kontrolováno ze Země, byla mnohem větší než lety Američanů. Zatímco Lunochod 1 procestoval kolem 10 km, Lunochod 2 během 4 měsíců prošel téměř 42 km. Tento výsledek cesty mimo naši planetu nedokázali překročit 42 let, až do roku 2015.