Business Insider: Čína a Rusko našly americkou Achillovu patu

Šéf Bílého domu Donald Trump je velice negativní ke zvyšování procentních sazeb, uvádí Business Insider. Teď jsou pro něj drahé půjčky, které zpomalují růst ekonomiky, velmi nevýhodné, vždyť on chce předvádět blahodárný vliv své izolační politiky. Existuje ještě jeden velký problém, tím je financování státního dluhu USA, podotýká list.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski „Je to k válce“. Kam zmizely ruské miliardy z amerických obligací

V této souvislosti Trump útočí na americkou centrální banku, jak však ukazují poslední údaje, ta nemá nic společného s růstem procentních sazeb, vysvětluje autor článku. Ukazuje se, že za to může Rusko, které se prakticky vzdalo role věřitele USA . Od dubna do května se ruská aktiva v amerických obligacích státního dluhu snížila z 96 miliard na 15 miliard dolarů.

Moskva měla spoustu důvodů, aby se vzdala cenných papírů. V Kremlu se bojí, že po protiruských sankcích, které byly přijaty v dubnu, se opatření mohou dotknout i obchodu amerických obligací. Jejich prodej je chytrý způsob, jak se pojistit před případem konfiskace.

Zároveň prodej cenných papírů posiluje ruský rubl. Navíc Rusko už dlouho sází na diverzifikaci vlastních měnových rezerv a také se chce zbavit závislosti na dolaru. Někteří experti si myslí, že akce Ruska jsou cíleným úderem na Achillovu patu USA, vždyť od nedávné doby se kvůli zvýšení rozpočtového deficitu americká závislost na svých věřitelích podstatně zvýšila.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND S&P předpověděla Rusku pád rublu a útěk zahraničního kapitálu

Ale ve skutečnosti je Rusko ve srovnání s Čínou poměrně malý věřitel, zdůrazňuje Business Insider . Pokud Peking uzavře finanční kohoutek, následky budou mnohem horší. V lednu se mluvilo o tom, že Čína pozastavuje nákup amerických obligací, což vyvolalo prudký růst procentních sazeb. Dnes Čína vlastní cenné papír v hodnotě 1,18 trilionu dolarů.

Přitom Trump Pekingu hrozí cly na tak velký objem exportu, že Čína mu to může oplatit stejnou mincí. A prodej amerických obligací je jedním ze způsobů pomsty. Ale není to všechno tak jednoduché, prodej pouhé části cenných papírů se tak jako tak dotkne i dalších věřitelů, může to vyvolat efekt bumerangu. Zbytek obligací by se tím pádem znehodnotil, čímž by Číňané uškodili sami sobě.

Navíc teď Čína trpí slabým juanem, podotýká list. V letech 2015-2016 prudký pád kursu místní měny vedl k velkým nepokojům na burze. A aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, může Peking přijmout opatření na posílení juanu. Jedním z těchto opatření může být právě prodej amerických obligací.