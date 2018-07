Francouzský generál předpověděl, jak dlouho bude trvat operace v Sýrii

„Je to ve skutečnosti politická otázka. Koaliční mise na všech úrovních je rozbít IS. Co bude dál, to je otázkou, kterou je ještě nutno řešit. Provádíme válečné operace minimálně dva nebo tři měsíce, pak budou přijata nová rozhodnutí," řekl Parisot během brífinku v Bagdádu, kde se nachází štáb koalice.

Tak generál odpověděl na otázku, jaký je důvod pro vojenskou přítomnost koalice v Sýrii, jestliže, jak bylo uvedeno v koalici, bojovníci IS už nemohou udržet své pozice a používají taktiku „malých povstaleckých útoků".

Parisot poznamenal, že pro Francii je důležité, aby zajistila, že bojovníci IS nebudou mít příležitost připravovat a provádět útoky za hranicemi Sýrie a Iráku.