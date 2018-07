Oceánům hrozí globální katastrofa

Vědci z Univerzity Cardiff zjistili, že pokud objem emisí oxidu uhličitého zůstane na nynější úrovni, do roku 2100 okyselování oceánů dosáhne bezprecedentní úrovně v dějinách lidstva. Vyplývá to ze zprávy portálu Phys.org.

Podle hodnocení vědců se pH mořské vody sníží na 7,8, což je poprvé za posledních 14 milionů let.

Při okyselování oceánu dochází ke snížení úrovně okyselení pH, což je způsobeno rozpouštěním oxidu uhličitého z atmosféry ve vodě. Podle údajů Světové meteorologické organizace je rychlost okyselení v dnešní době maximální za posledních 300 milionů let. Ohrožuje to korálové útesy a zvířata, které mají ulity, a také to může vést k zániku nynějších mořských ekologických systému.

Vědci prozkoumali změny kyselosti ve světových oceánech, které probíhaly během 22 milionů let. Analyzovali fosilie mořských živočichů.

Ukázalo se, že do roku 2100, pokud se emise oxidu uhličitého nesníží, koncentrace plynu dosáhne 930 častí na milion ve srovnání s nynějšími 400 částmi na milion.