Vědci přišli na nová rizika konzumace cukru

Výzkumu se zúčastnilo celkem 2226 lidí, u kterých se neprojevovaly žádné příznaky demence, uvádí Daily Mail. Mezi dobrovolníky byl proveden výzkum, během kterého respondenti uváděli, zda si do pokrmů a nápojů přidávají cukr a v jaké míře. Přičemž do sedmi let u 429 lidí vypukla Alzheimerova choroba.

Vyšlo najevo, že u lidí, kteří si denně do pokrmů přidávají 30,3 gramů cukru, je riziko vzniku silné demence asi 33 %, a to v porovnání s těmi, kteří konzumují pouze 5,8 gramů cukru denně. Vědci také uvedli, že milovníci sladkých nápojů, včetně punčů a ovocných šťáv, trpí Alzheimerovou chorobou o 27 % častěji. Dále pak u lidí, kteří neustále pijí slazené perlivé nápoje, je toto riziko až 54 %.