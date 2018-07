Nesmrtelný Rus šokoval Američany (VIDEO)

„Někdo vůbec viděl, jak umírají Rusové?" napsal jen uživatel do diskuze.

„Asi se nespálil, že to byly rychlé pohyby, ale předpokládám, že ráno bude mít rudý obličej. Těžko vyjádřit, nakolik vařící to je (pozn. proud rozpáleného kovu). Být blízko kovu je to samé, jako vlézt do bojleru. Bojler se steroidy, pokud by něco takového bylo možné," píše další člen diskuze.

Za den příspěvek Američana získal přes 50 tisíc lajků, autor však chyboval. Ve skutečnosti hrdina videa není nesmrtelný Rus, ale arménský metalurg Arkadij Mgdsjan z Alaverdi. Ten své video zveřejnil už v roce 2016, ale populární je až dnes.

Mgdsjan se opravdu dotkl rozpáleného tekutého kovu a nespálil se. Může za to Leidenfrostův jev — na styku kapaliny s vodorovnou stěnou, jejíž teplota značně převyšuje teplotu kapaliny, dochází k vypařování kapaliny. Tento jev známe hlavně z kuchyně, kdy se kapka vody na plotně okamžitě nevypaří. Pára dokáže malý okamžik ochránit kůži od popálenin.