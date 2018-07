Existenční hrozba pro Japonsko. Sexuální panny mohou vyhubit celý národ

© AFP 2018 / Fred Dufour Závod pro úchyly. Jak v Číně vyrábějí sexuální panny a proč je mohou konfiskovat v Evropě

Podle dokumentárního filmu RT se v Japonsku ročně prodá kolem 2 000 skutečně vypadajících sexuálních panen. Dnes jedna taková pana může stát přes 3 700 dolarů. Nicméně vzhledem ke klesajícím nákladům produkce a růstu pracovní zátěže, která již dosáhla 14hodinového pracovního dne, se během jednoho desetiletí v Japonsku mohou rozšířit desítky tisíc těchto panen.

„Je to neuvěřitelný pocit. Vypadá jako umělá, ale cítíte, jako by byla skutečná," řekl RT prodejce sexuálních pan Noburu Tanaka. „Když se milujete se svou ženou, tak tam mohou být nějaké problémy. S pannou nic z toho není," dodává.

Kanako Amano, expert přes demografii výzkumného střediska NLI v Tokiu, je však jiného názoru. Podle něj se jedná o existenční hrozbu pro Japonsko. I bez těchto sexuálních pomůcek se podle odhadů japonská populace do roku 2050 sníží o třetinu. Za vše může klesající porodnost.

„Japonsko stojí u rozcestí a hrozí nám vyhynutí. Jsme ohrožený druh," řekl Amano televizi RT.

Podle údajů OSN v 50. letech na jednu ženu v Japonsku připadalo 2,75 dítěte. Jak ale podniky vyžadovaly nástup nové pracovní síly, tato hodnota klesla v 60. letech na 2,08 dítěte a dnes je to pouze 1,41 dítěte. Drasticky dlouhé pracovní dny jsou navíc v Japonsku normou.To vede k „syndromu opuštění". Ten možná stojí za rostoucí poptávkou sexuálních panen.

Kromě toho se rozšiřuje i fenomén „býložravých mužů" neboli v japonštině soshoku-danshi. Jsou to ochablí zženštělí metrosexuálové přehnaně starající se o svůj zevnějšek a odmítající navázat jakýkoliv partnerský nebo sexuální vztah. Některé studie ukazují, že býložraví muži tvoří 60 až 70 % tzv. generace Y (tj. ti kdo se narodil v období 1986-1997).

Tento fenomén se poslední dobou rozšiřuje i do Hongkongu a do Číny. Podle některých odborníků odkládání zrušení politiky jednoho dítěte tak dlouho (byla zrušena 1. ledna 2016), byla velká chyba. Teď může být trend nízké porodnosti nezvratitelný. Do třiceti let třetině čínského obyvatelstva bude přes 60.

Lidé se odnaučili zakládat velké rodiny. Podle průzkumu Všečínské federace žen 53 % respondentů s jedním dítětem již o druhé zájem nemá. Jak říkají experti přes demografii, je mnohem složitější přimět lidi, aby měli více dětí, než omezit porodnost.