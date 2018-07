Proč se americké letecké společnosti vzdaly a souhlasí s požadavky Číny?

V květnu tohoto roku Správa civilního letectví Číny v dopise 36 zahraničním leteckým společnostem požadovala, aby na svých webových stránkách a v reklamních materiálech uváděly Tchaj-wan, Hongkong a Macao jako území Číny a ne jako nezávislé státy. Lhůta byla stanovena do 25. července.

Do poslední chvíle vzdorovaly pouze americké letecké společnosti.

Ve zprávě Reuters se uvádí, že 24. července, den před vypršením lhůty, není slovo Tchaj-wan uvedeno pouze na webu Havajských leteckých linek (Hawaiian Airlines). Prověrka provedená novináři Sputniku ukázala, že do večera 25. července pekingského času provedly požadované změny i společnosti American Airlines a Delta and United. Teď jsou na rezervačních webových stránkách vyznačena pouze města na ostrově Tchaj-wan, do nichž se uskutečňují lety.

Všechny největší americké letecké společnosti tak přestaly uvádět Tchaj-wan jako samostatný právní celek.

Případ s možným zákazem nebo omezením letů amerických leteckých společností do Číny — a právě to jim nejspíš hrozilo v případě nesplnění požadavků čínské vlády — měl úspěch.

Jaké poučení vyplývá z případu? Tuto otázku okomentoval v rozhovoru se Sputnikem Chen Xiaoxiao, odborník z Univerzity Jimei.

„Hlavní mezinárodní společnosti vyšly vstříc těmto čínským požadavkům, protahovaly to nebo odmítaly především společnosti z USA. <…> V situaci, kdy zásada „jedné Číny" se ve světě upevňuje, čínská strana nikdy nepřijme úpornou neochotu plnit ji, nepřijme ani spekulace o této věci. Proto podle mého názoru USA korigují své stanovisko v této otázce."

Znamená rozhodnutí amerických společností, že velký americký byznys nepodporuje politiku Donalda Trumpa ohledně nátlaku na Peking? Pomůže vítězství Pekingu urovnat rozpory v obchodních otázkách?

„Nebezpečí čínsko-americké války není zažehnáno a podle mého hodnocení „tchaj-wanská karta" ještě bude použita. Ale jakékoliv pokusy dát ji do hry jsou zbytečné. Rozhodnutí amerických leteckých společností do určité míry svědčí o tom, že se rozhodly držet zásady „jedné Číny" a ustanovení tří společných čínsko-amerických komuniké. To je bezpochyby správný přístup."