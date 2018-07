Velvyslanec Ukrajiny médiím: Rusko chce obnovit říši za pomoci střední a východní Evropy

Portál info.cz zveřejnil rozhovor s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem, který promluvil o různých tématech, včetně vztahů s Ruskem, Krymském mostu a integraci bývalé sovětské republiky do Evropy.

Především se nemohla opomenout kauza s novinářem Anatolijem Babčenkem, kdy ukrajinské tajné služby informovaly o jeho smrti, následně však byl „nebožtík" rychle vzkříšen.

© Sputnik / Alexey Filippov V Kyjevě připomněli Chorvatům jejich ukrajinskou minulost

I když velvyslanec uznal, že byl tímto případem překvapený, podotkl, že to byla opravdu mistrovská operace ukrajinských tajných služeb, která umožnila odhalit, že Rusko plánovalo vraždu tohoto ruského novináře, který na Ukrajině získal pobyt.

V této souvislosti Perebyjnisovi připomněli, že celý svět ještě pořád čeká na důkazy, že Rusko skutečně plánovalo tuto vraždu. Zde se politik přiznal, že nedokáže říct, kdy se veřejnost o tajné operaci dozví víc.

Pozoruhodné je to, že podle slov vysoce postaveného diplomata operace spojená s Babčenkem byla v pořádku, i když se to samozřejmě možná dotklo některých lidí a hlavně jeho přátel, kteří si mysleli, že je mrtvý a pak se najednou objevil živý.

Nelze zde samozřejmě vyloučit, že představa různých lidí o tom, co je v pořádku a co není, se může značně lišit.

Co se týče diplomatova stanoviska ohledně vztahů Evropské unie s Ruskem, nedívá se na to optimisticky a samozřejmě odkazuje na situaci s Ukrajinou.

„Rusko vede proti Ukrajině reálnou válku a ztráty v řadách našich vojáků zaznamenáváme dodnes. To pro Evropskou unii naštěstí neplatí, Rusko však proti evropským zemím vede válku hybridní, která v jednotlivých státech probíhá v různé míře a má nejrůznější formy. Je to například šíření falešných zpráv nebo vměšování se do voleb, což jsme zaznamenali ve spoustě zemí," oznámil diplomat.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Tymošenková navrhla způsob, jak vzít Rusku Krym

Navíc ukrajinský velvyslanec upozornil na Rusko jako agresora a varoval před jeho daleko jdoucími ambicemi.

„Rusko by chtělo některé země dostat zpět do sféry svého vlivu a obnovit tak ruskou říši. Platí to pro regiony jako střední Evropa nebo Pobaltí, které Rusko vždy považovalo za svou sféru vlivu," podotkl politik.

Perebyjnis vyzývá Evropskou unii, aby si skutečně uvědomila, že hybridní válka trvá a Rusko proti ní využívá hybridní zbraně.

„Evropa by se měla bránit, stejně jako se brání stát, proti kterému se vede konvenční válka. Rusko totiž zneužívá demokratické nástroje, jako je svoboda slova. Neříkám, že se má svoboda slova omezovat, ale evropské země musí uznat, že falešné zprávy a propagandistické servery jsou také zbraněmi a je třeba jim udělat přítrž i na legislativní úrovni. To je ale samozřejmě můj názor," uvádí portál info.cz slova ukrajinského velvyslance.

Není tedy divu, že v souvislosti s výše zmíněnými otázkami došla řada i na téma ruské propagandy.

V tomto ohledu Perebyjnis vyslovil názor, že by se servery jako Sputnik měly zakázat.

© Sputnik / Alexandr Demyanchuk Na Ukrajině začali blokovat přístup k MIA Rossija segodnja a ke Sputniku

Což se zrovna bývalé sovětské republice na základě legislativy udělat povedlo.

„Na Ukrajině jsou všechny tyto propagandistické servery, sociální sítě i ruská televize zakázané. Rusko je stát, který proti nám vede válku a bylo by divné, kdybychom dovolili, aby propaganda šířící se přes ruskou televizi dál ovlivňovala ukrajinský národ. Proto jsme určitým způsobem změnili zákony a pomocí legislativy je zakázali," pochlubil se velvyslanec.

Když se hovořilo na téma Krymu, přirozeně označil návrat Rusku původně svého území za okupaci. Navíc Perebyjnis je přesvědčen, že Česká republika v této otázce Ukrajinu podporuje. Porovnal krymskou situaci s okupací Československa nacistickým Německem. Avšak o výsledcích referenda na Krymu diplomat nic nezmínil.

Coby velvyslanec pracující v evropské zemi Perebyjnis nemohl zapomenout na to, aby upozornil, že se Ukrajina chce rozvíjet jako normální evropský demokratický stát. Rusko jí naopak podle jeho slov brání, aby se vydala cestou evropské integrace.

V této souvislosti Perebyjnis zdůrazňuje další pozoruhodnou věc — „tedy tam kam historicky patříme". Otázkou však zůstává, od jakého okamžiku pro ukrajinského velvyslance začínají dějiny jeho země.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Na Ukrajině znovu spočítali ztráty kvůli Krymskému mostu

Co se týče Krymského mostu, vysoce postavený úředník se vyslovil kategoricky proti tomuto projektu.

„Most byl postaven v rozporu s mezinárodním právem a samozřejmě se budeme s Ruskem soudit u mezinárodních soudů," uvedl v rozhovoru pro česká média.

Stejně negativně se vyslovil proti realizaci projektu Severní proud 2. A to i navzdory tomu, že německá kancléřka Angela Merkelová oznámila, že si Ukrajina status tranzitní země uchová.

Na rozdíl od početných politiků a zástupců podnikatelských kruhů, kteří dospěli k závěru, že protiruské sankce všem velmi škodí, Perebyjnis vyjádřil vděčnost EU a USA za zavedení těchto opatření.

Jak vyplývá z rozhovoru, ukrajinský velvyslanec považuje sankce za účinný nástroj a je spokojen s pokračováním platnosti zmíněných restrikcí.

Naopak je Perybyjnis znepokojen tím, že se ve světě o válce na Ukrajině v poslední době mluví stále méně.

„Před Evropskou unií a celým světem stojí spousta výzev, ale válka na Ukrajině je jen pár set kilometrů od hranic Evropské unie a dějí se tam hrozné věci," poutá pozornost Evropy na situaci ve své vlasti ukrajinský velvyslanec.