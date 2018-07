Lukrativní nabídka od Putina. Do konce roku do Ruska bez víza

Státní duma přijala ve třetím čtení zákon o bezvízovém vjezdu do RF do konce roku pro majitele průkazu fanouška (FAN ID).

Ve vysvětlujícím doplňku k zákonu se uvádí, že návrh federálního zákona „je připraven na základě pozitivní zkušenosti z provedení Mistrovství světa v kopané 2018" a nevyžaduje dodatečné prostředky z federálního rozpočtu.

© Sputnik / Nejlepší z nejlepších Mistrovství světa 2018

Předseda výboru Státní dumy pro tělesnou výchovu a sport Michail Děgťarev vyzval média, aby informovala cizince o zavedené novince.

„Hovoříme o milionu zahraničních turistů, kteří mají průkaz fanouška. Pokud každý z nich přiveze do Ruska alespoň 30 tisíc rublů (přibližně 10 tisíc korun), zůstane v naší ekonomice 30 miliard rublů (10 milionů korun) a to bude vklad do rozvoje malého a středního byznysu," vysvětlil.

Ruský prezident Vladimir Putin předtím prohlásil, že cizincům, kteří mají průkaz fanouška, bude poskytnuto právo na několikátý návrat do Ruska bez víz do konce roku.

Průkaz fanouška (Fan ID) je osobní karta diváka, která je součástí ruského systému identifikace fotbalových fanoušků. Měl ho dostat každý člověk, který získal vstupenku na zápas mistrovství.

Kromě toho průkaz opravňoval k bezplatné jízdě mezi městy, v MHD, příměstských vlacích a aeroexpresech v den zápasu a cizinci měli právo bezvízového vjezdu do RF během provádění turnaje.