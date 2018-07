USA budují zbraně nové generace, připravují se na konfrontaci s Ruskem a Čínou

Pentagon začal vyvíjet zbraňové systémy nové generace, které zahrnují poloautonomní válečné roboty, stíhačky páté generace, hypersonické zbraně, laserová a elektromagnetická děla, nové automatické útočné pušky a kvantové počítače.

Jak uvedl Esper, aby USA byly připraveny na války nové generace, hodlají zřídit „velitelství budoucnosti", jež bude sídlit v texaském Austinu.

„Je nutné zmínit, že strategie národní obrany, která byla letos zveřejněna, říká, že musíme být připraveni na konflikt s vysokou intenzitou a že musíme vycházet z toho, že budeme čelit strategickým konkurentům, jako jsou Rusko a Čína," uvedl Esper a zdůraznil, že americká armáda je dnes připravená vzdorovat všem možným hrozbám.

Zbraně nové generace by podle něj mohly být zavedeny do služby v nejbližší době, konkrétní termín však neuvedl. Velitelství budoucnosti podle něj centralizuje priority v oblasti vývoje a akvizic hypersonických střel dlouhého doletu, laserových zbrojních systémů, robotů, umělé inteligence a nových lehkých kulometů.

„Když myslíme na budoucí výzvy a hrozby, tak vidíme to, co je ve střednědobé perspektivě bezprostředně před námi, což je samozřejmě Severní Korea, za pět až patnáct let vidíme Rusko jako hrozbu, která s námi drží krok, takže se díváme na ně z hlediska jejich vytváření, taktiky, vybavení (…), ale z dlouhodobého hlediska hrozbou je samozřejmě Čína," uvedl tajemník armády.

„Jedná se o strategického konkurenta, na kterého se zaměřujeme, a to kvůli jeho hospodářské síle, velikosti, ambicích, na to vše se soustředíme. To je důvod, proč strategie národní bezpečnosti vyzývá, abychom se soustředili na Čínskou lidovou republiku jako větší dlouhodobou hrozbu," dodal.

Podle něj si Spojené státy nemohou dovolit prohrát tento závod. „Kdokoliv tam bude první, na roky dopředu získá konkurenční výhodu ve smrtících zbraních," uvedl Esper.