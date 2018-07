„Ať nás příjemná tma pokryje.“ Ruské hackery v USA označili za posly apokalypsy

Americká televize se překonává. Moderátor Stephen Colbert oznámil, že ruští hackeři Ameriku ponoří do tmy civilizace.

Poznamenal, že zprávy o tom, že se ruským hackerům podařilo získat přístup k energetickému systému USA, měly vyzvat rozhořčení amerického prezidenta. Jak doplnil, jelikož si Trump přesedl na stranu Putina, tak k tomu nedošlo.

© Fotolia / Jfhp Hacker se snažil prodat utajené dokumenty Pentagonu. Nikdo je nechtěl

Moderátor ještě jednou připomněl epizodu, kdy Trump po summitu v Helsinkách komentoval výsledky zasedání ve své Oválné pracovně, když najednou zhaslo světlo.

Hlavu jakéhokoliv jiného státu by ihned odsoudili za to, že zasahuje do voleb jiného státu a nabourává energetickou síť USA, ale nikoliv Putina. Trump ho pozval do Bílého domu.

„Je možné, že se blížíme k národní katastrofě a životu v jeskyních," poznamenal a dodal, že se toho nebojí.

„Co se stane bez elektriky, nedokážeme číst tweety (pozn. Trumpa) a zprávy? Tak ať nás tato příjemná tma pohltí, vrátíme se do doby, kdy všechno bylo jednoduché," shrnul moderátor.