Ruský instruktor, kterého se polekaly Spojené státy: Slováci jsou výborně připraveni

Je to ten instruktor, který se ocitl v zorném poli americké vlády a v roce 2017 se dostal na sankční seznam USA. Tehdy ho považovali za ideového lídra organizace Noční vlci, která ze své strany údajně pomáhá LLR a DLR. Sputnik už publikoval materiál, kde Denis promluvil o základní příčině, kvůli které se ocitl na sankčním seznamu. Tento materiál vyvolal velkou reakci, proto se Sputnik rozhodl spojit s Denisem a položit mu své otázky.

© Foto : Provided by Denis Ryauzov Hlavní instruktor mezinárodního centra pro odborný výcvik „Vlk“, důstojník v záloze výsadkářského vojska Denis Rjauzov

Na webu centra je uvedeno, že učíte následující disciplíny: boj nožem, boj zblízka, taktickou střelbu, taktický zvláštní výcvik skupin rychlého nasazen a výcvik osobního strážce. Co z uvedeného je nejtěžší? Proč kurz vedou civilisté a o co je největší zájem?

Sebeobrana, to znamená ochrana své rodiny a svých blízkých. To vyvolává největší zájem a je poslední dobou nejpopulárnější u obyčejných občanů. Používáme kombinované bojové umění, to znamená, že se nevážeme nějakým určitým stylem a směrem, ale volíme si takovou kombinaci cviků, která dovoluje člověku, aby se maximálně orientoval v situaci.

V roce 2012 jste vedl seminář na Slovensku, kdo tento seminář uspořádal? Konal se podobný trénink v Česku?

© Sputnik / Viktor Tolochko Soukromá armáda! Na Slovensku politici podněcují protesty proti Nočním vlkům

To uspořádal náš přítel, který bydlí na Slovensku . Seminář se konal v Bratislavě na základně policejní akademie. Zúčastnili se ho i civilisté i zaměstnanci vojenských jednotek. Nejdříve jsme jeden den byli na ministerstvu vnitra s jednotkou, která chrání nejvyšší osoby státu. Pak následující dva dny jsme byli na policejní akademii.

V Česku se bohužel seminář nekonal.

Mohl byste ocenit úroveň bojové a fyzické přípravy v různých zemích. Jak to vypadá na Slovensku?

Bylo to v roce 2012, uplynulo už 6 let. Kluci byli dobře připraveni, hlavně ti, kteří chrání nejvyšší představitele. Výborná příprava. Kluci, kteří byli na semináři v policejní akademii, měli přípravu na úrovni, ukázali profesionalitu a nejdůležitější je, že ukázali skutečný zájem.

Mluvili jste už o tom, že podobné semináře začínají být ve světě populární. Kde jsou vaše tréninky nejvíce populární? V zahraničí nebo v Rusku?

Asi je to stejné i Rusku, i v Evropě, protože centrum pracuje podle nestandartních programů. Tyto programy jsou především spojeny s přímou prací s lidmi, jedno z hesel centra zní — méně teorie a více praxe. A kvůli tomuto přístupu centrum získává popularitu. Proto i v Rusku, i v Evropě je počet akcí stejný.

Myslíte si, že tyto znalosti, které lidé získali během vašeho výcviku, mohou využít v negativních cílech (krádeže, útoky)?

Hned klademe důraz na sebeobranu. Během seminářů často zní takové fráze jako obrana rodiny, obrana domu. A tento program obsahuje právě sebeobranu. Tedy tento program neučí útok, ale sebeobranu.

V dnešním světě se civilisté dostávají do stejných rizik jako vojáci. Myslíte si, že taková popularita seminářů je vyvolaná tím, že lidé necítí obranu od státu, policie, armády?

Ne, je to trochu jinak. Hlavně musíte pochopit to, že svět už opravdu není jednopolární. Před takovou světovou hrozbou, jako je terorismus, není ochráněn nikdo. A nezaleží to na úrovni přípravy armády, policie nebo úrovni vlivu armády a policie. Může se to stát každému a kdekoliv. Pracujeme a připravujeme lidi, aby dokázali najít východisko z nestandartních situací. Jako příklad je převrat. Lidé odjeli na dovolenou a došlo k převratu, oni prostě musí dojít na velvyslanectví. Nutné znalosti, jak přežít ve výjimečné situaci, aby přitom nepodporovali žádnou z valčících stran. Od technogenních katastrof po teroristické útoky, lidé musí dostat nutné znalosti, aby zachránili svou rodinu, své blízké a své děti.

Co si myslíte o legalizaci nošení zbraní?

Beru to kladně, protože každý člověk musí mít právo na nošení zbraně. Ale to nevylučuje, že člověk musí zbraň dobře ovládat a stát musí člověka stále kontrolovat. Lze to povolit jen za podmínky toho, že bude stálá kontrola ze strany státu, vlády a náležitých orgánů, které budou jasně chápat, že člověk s pistolí ji dokáže správně ovládat, je psychicky zdravý a hlavní je, že chápe, že zbraň lze použít jen pro sebeobranu, obranu rodiny a svých blízkých.

Ve svém rozhovoru, který jste poskytl novinám Naša Versija, jste řekl, proč jste se ocitl na sankčním seznamu. Že velkou roli hrála média. Také jste promluvil o práci New York Times a ABС, které vypracoval materiál tak, že vaše centrum údajně připravuje žoldáky.

Lidé přijeli, vše natočili, jakoby nám řekli, jak to bude vypadat. Ale nakonec to bylo sestříháno tak, že ani není slyšet, co tam říkáme.

Odpověděl jsem korektně na všechny otázky, které mi položili New York Times a ABС News, v zásadě všechno bylo tak, jak jsem i řekl, ale závěry kvůli videu se dají udělat následující: centrum připravuje někoho a centrum klade důraz na to, aby připravilo žoldáky, i když je to úplně jinak.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce