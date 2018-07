Na Marsu bylo objeveno tekuté jezero. Co to znamená pro život?

Předešlý výzkum již objevil známky vody na povrchu Marsu. Nicméně je to poprvé, co byla odhalena celá vodní plocha. Jedná se o významný objev, neboť vědci již dlouho pátrají po známkách tekuté vody na Marsu

Objev byl proveden radarem Marsis, kterým je vybavena planetární sonda Mars Express, jež patří Evropské vesmírné agentuře (ESA). Sonda nedokázala určit nakolik je jezero hluboké, ale podle vědců se jedná o minimálně jeden metr.

„Opravdu to splňuje podmínky, aby se to dalo označit za vodní plochu. Jezero, nikoliv nějaká kapalina, která roztála mezi kamenem a ledem, jak je to časté v některých horských ledovcích na Zemi," cituje BBC profesora Roberta Oroseie z italského Národního astrofyzikálního ústavu, který vedl výzkum.

Co to znamená pro život? Prozatím nic definitivního.

Podle vědců povrch Marsu není přívětivý pro výskyt života, proto se výzkum soustředil pod jeho povrch, kde lze nalézt úkryt před radiací, tlaky a kde se zachovává vhodná teplota.

„Zatím jsme se nepřiblížili k objevení života," řekl BBC doktor Manish Patel z Open University. „Díky tomuto nálezu však víme, kde máme na Marsu pátrat," dodal.

Další problém pro život může být nízká teplota a slanost vody. Vědci odhadují, že teplota na místě, kde se jezero střetává s ledem, je v rozmezí —10 až —30 stupni Celsia. To znamená, že voda musí být velmi slaná, aby mohla zůstat v kapalném stavu.