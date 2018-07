K pláči: Studentka chtěla zachránit migranta, teď jí hrozí vězení

Švédská studentka Elin Erssonová odmítla uposlechnout pokyn stewardů a usednout v letadle, aby zabránila deportaci uprchlíka do Afghánistánu. Teď jí ale za to může hrozit vězení.

Erssonová tím, že odmítala usednout, bránila letadlu vzlétnout. Své počínání živě vysílala na Facebooku.

Letadlo mělo letět ze švédského Göteborgu do Istanbulu. Když se ale mladá aktivistka dozvěděla, že na palubě je muž, který má být deportován do Afghánistánu, rozhodla se let zmařit.

Na videu je vidět, jak se ji stewardi snaží uklidnit a říkají, aby se posadila. V jedné chvíli se jí dokonce snaží vyrvat z rukou mobil. Mnoho cestujících křičí, že chtějí vzlétnout. Ona však namítala, že muži v Afghánistánu hrozí smrt. Někteří cestující se však za ni postavili.

Nakonec studentku spolu s Afgháncem vyvedli z letadla.

Erssonová na videu tvrdí, že nejedná protiprávně. Nicméně v souladu se švédskými zákony cestující, který neuposlechne nařízení kapitána letadla, může dostat pokutu nebo trest až půl roku vězení.