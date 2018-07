Jak poznáte, že je do vás dívka zamilovaná? Pomůže vám těchto 7 signálů

1. „Lepkavý pohled"

Podle pozorování psychologů se zamilovaní lidé dívají vzájemně do očí 75 % společně tráveného času, zatímco u kolegů a přátel je to 30-60 %. Jestliže se dívka dlouho dívá na mladého muže a přitom se usmívá, je to znak sympatií.

Mnohé dívky také podvědomě používají „lepkavý pohled": něco dělají, oblékají si kabát, pijí kávu, ale při tom neodtrhnou pohled od objektu svého zájmu.

2. Přání být bezbrannou

Jestliže se dívce muž líbí, snaží se ho opětovně poprosit o pomoc a vypadat bezbranně. Jako ve filmu, postěžuje si na chladné počasí a tím naznačuje, aby ji muž přikryl svou bundou.

Dívka může být ve vaší přítomnosti znepokojena porouchanou konvicí nebo problémy s počítačem a poprosit vás, abyste to opravil. Je zcela možné, že ani nepotřebuje vaši pomoc, ale když je člověk zamilován, chce, aby mu byla věnována pozornost.

3. Fascinující chůze

Zamilovaná dívka jde s rovnými zády a pohupuje se v bocích vedle mladého muže. Původ takového jevu se skrývá v hlubinách evolučního vývoje. Ženy s krásnou chůzí a správnými proporcemi jsou podvědomě považovány za zdravější, fyzicky vyvinuté a schopné rodit děti. Jsou to užitečné funkce k přežití rodu.

Právě to přitahuje muže při výběru partnerky. Ženy také prohýbají záda, aby ukázaly poprsí a délku krku.

4. „Náhodné" dotyky

Jasné znamení toho, že je dívka zamilovaná: stává se uvolněnější ve společnosti muže. Lidé jsou taktilní bytosti: rádi se dotýkáme toho, co nás přitahuje. Zamilovaná dívka se jakoby náhodou dotkne ruky mladého muže, upraví mu límeček nebo dokonce vrátí jeho neposlušný pramen vlasů na místo.

CC0 / Pixabay Ženy nutí nepěkné muže utrácet více peněz, říkají vědci 5. Zájem o sociální sítě

Jestli dívka nemá o muže zájem, nebude o něm přemýšlet ve svém volném čase. Ale jestli se jí líbí, bude se o něm chtít dozvědět co nejvíce. Ve světě sociálních sítí můžete najít informace o každém člověku.

Proto jestli dívka sama zasílá žádost o přátelství, prohlíží si staré fotografie nebo je dokonce komentuje, je to jeden ze znaků jejího zájmu, je to jeden ze znaků jejího zájmu. Nikdy nebude bezdůvodně vysedávat na internetu.

6. Roztržitost

Zamilovaná dívka se vyznačuje určitou roztržitostí. Dokonce i nejsvědomitější dáma může najednou přijít pozdě na schůzku nebo zapomenout na něco důležitého. Často se tak stává následkem zamilovanosti: člověk se dočasně přestane ovládat. Možná to také souvisí s rozpaky a nervozitou, které u ní vyvolává přítomnost muže.

7. Změny zevnějšku

Ke změnám u zamilované dívky dochází i v případě jejího zevnějšku. Chce se muži líbit. Proto někdy dokonce i ženy, které nemají rády kosmetiku, začínají používat řasenku před setkáním s mužem, který se jim líbí. Zamilované dívky si častěji oblékají krásné šaty, oděv zdůrazňující postavu, boty na podpatku.