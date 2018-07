7 věcí, které zvyšují mužskou přitažlivost

Romantická přitažlivost složitá věc, kterou vědci nemohou (a zřejmě nikdy nedokážou) zcela odhalit. Ačkoliv díky výzkumům a experimentům na toto téma už mnoho víme. Například co na mužích značně přitahuje ženy.

Výrazné strniště

Během výzkumu na Univerzitě Nového Jižního Walesu (University of New South Wales) v roce 2013 bylo zjištěno, že při výběru mezi muži s pečlivě oholenou tváří, lehkým strništěm, výrazným strništěm a vousy dávají ženy nejčastěji přednost třetí skupině.

„Vousy na tváři svědčí nejen o zralosti a mužnosti, ale také o dominanci a agresi," píšou autoři výzkumu.

© Depositphotos / DimaBaranow 6 mýtů o lásce, kterým dosud věří téměř všichni

Ve výzkumu z roku 2007 na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (University of California, Los Angeles) si 286 žen prohlíželo fotografie mužů bez košile. Potom je moderátoři požádali, aby řekly, koho z těchto mužů považují za nejlepší dlouhodobé a ideální krátkodobé partnery.

Výsledky ukázaly, že ženy mají sklon ke vztahu na jednu noc se svalnatými muži, neboť vidí v jejich svalech „genetický signál svědčící o životaschopnosti potomstva a reproduktivním úspěchu". Na druhé straně muži s méně nápadnou (ale přesto viditelnou) svalovinou byli vybíráni účastnicemi výzkumu k dlouhodobým vztahům.

Laskavost

Halo efekt je to, co nás nutí přisuzovat krásným lidem lepší vlastnosti, dokonce i tehdy, pokud takové nemají. Ale jak uvádějí psychologové, halo efekt funguje i opačně. Výzkum prováděný v roce 2014 ukázal, že lidé kladně charakterizovaní na fotografiích se zdáli účastníkům přitažlivější. „Nehledě na to, že krása hraje roli, osobní vlastnosti vás také mohou udělat přitažlivějšími," píše psycholog Scott Barry Kaufman.

© Depositphotos / Ysbrand Polští vědci zjistili, co nejvíce vzrušuje ženy na mužském zevnějšku

Mezikulturní výzkum v roce 2010, jehož se účastnili lidé z Číny, Anglie, Německa a USA, ukázal, že ženy nejvíce přitahují muži oblečení do něčeho červeného. Například v jednom z experimentů skupina žen považovala muže v červené košili za přitažlivějšího než druhá skupina, která se dívala na téhož muže, ale v košili jiné barvy.

Procházky se psem

V experimentu z roku 2014 prováděném izraelským Ruppin Academic Center a Michiganskou univerzitou (University of Michigan) bylo ženám navrženo, aby si přečetly několik příběhů o mužích. V jedněch byli popisováni ne právě nejlepší muži se sklonem k podvodům a rvačkám a v druhých pracovití a starostliví muži. Zajímavé zde bylo to, že pokaždé, když se v příběhu hovořilo o muži procházejícím se se psem, byl hodnocen jako vhodnější dlouhodobý partner. A nejzajímavější je to, že majitelé psů a koček byli dokonce přitažlivější než tátové s dětmi.

Adrenalinový sport

V roce 2014 vědci z Aljašské univerzity (University of Alaska) zjistili, že ženy zvláště přitahují muži, kteří pravidelně dělají něco, co vědci nazývají „rizika lovce sběrače".

© Depositphotos / Imtmphoto 7 mužských slov, která vytočí každou ženu

Vědci vysvětlili, že k takovým rizikům patří horské kolo, potápění a extrémní jízda na kolečkových bruslích nebo skateboardu. K modernějším rizikům patří — nesmějte se — odevzdání referátu na univerzitě bez prověrky na plagiát, nedbalé zacházení s chemickými látkami v laboratoři a neochota aktualizovat software, který chrání počítač před viry.

Zcela logicky se ženám líbili více ti muži, kteří se nacházeli v první rizikové skupině.

Aromatizovaný deodorant

V malém výzkumu z roku 2009 uveřejněném v International Journal of Cosmetic Science bylo zjištěno, že deodoranty s aromatickými oleji a antimikrobiálními složkami se líbí ženám více než deodoranty bez vůně a antimikrobiálních ingrediencí. Ženy to prohlásily, když se dívaly na klip bez zvuku (samozřejmě nevěděly, kdo jaký deodorant používá). Vědci se domnívají, že to lze vysvětlit tím, že muži používající aromatický deodorant se cítí sebejistěji. A právě tak se chovají, což se zřejmě líbí ženám.