Německý expert: „Trump Evropu ponížil“

Braml v rozhovoru pro zpravodajskou televizi n-tv se velmi kriticky vyjádřil o schůzce Trumpa s Junckerem, která podle něj byla velmi ponižující. EU souhlasila s nákupem sóji, kterou odmítla dovážet Čína, a přislíbila růst dovozu předraženého zkapalněného plynu. Tímto si Trump chce zajistit podporu u svých voličů z řad farmářů a podpořit těžbu břidlicového plynu u sebe doma.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Vztahy s Ruskem se pokazily kvůli hlouposti USA, prohlásil Trump

Podle něj se to stalo kvůli tomu, že americký prezident ví, že Evropa je na Spojených státech kriticky závislá.

„Platíme Americe tribut za naši bezpečnost. Trump to dal jasně najevo v Bruselu, když zkazil snídani generálnímu tajemníkovi NATO Stoltenbergovi," vysvětluje Braml. „Prostě musíme platit za naši ochranu a nejspíše i za zbraně: pokud Trump požaduje více výdajů na zbraně, tak má samozřejmě na mysli americké zbraně (…). I to je část tributu," míní politolog.

Z Bruselu hrdě znělo, že „nevyjednáváme s pistolí u hlavy", ale teď „u ní máme kulomet", stěžuje si Braml. Podle něj Evropa poníženě ustoupila.

© REUTERS / Michael Kappeler, Pool EU přistoupila na ústupky v obchodní válce s USA

Navíc obchodní deficit, o kterém neustále mluví Trump, nevznikl kvůli tomu, že si EU vytvořila nějaké výhodné podmínky. Je to zapříčiněno tím, že USA financují svůj rozvoj hromaděním dluhu . Tato dluhová pyramida se udržuje novými a novými investicemi do dluhopisů. V tom podle něj spočívá hlavní přínos Evropy americkému hospodářství.

„Měli bychom Trumpovi říct: dohoda není zas tak špatná. Vy dostáváte naše auta a další hezké zboží a my od vás závazky, které mohou, ale ani nemusí nic stát," ironizuje expert. Podle něj během krize v roce 2008 němečtí investoři přišli o pořádnou sumu peněz.

Naopak Čína začala snižovat investice do americké ekonomiky a cenných papírů. Teď se orientuje na velké infrastrukturní projekty doma nebo v rámci iniciativy Jedno pásmo, jedna cesta. EU by podle něj měla začít dělat to samé: investovat do infrastruktury a vytvářet pracovní místa pro mladé místo toho, aby financovala americký dluh.