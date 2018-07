Nová triáda. Čím budou vyzbrojeny ruské jaderné síly v nejbližších letech

Garanti míru

Mezikontinentální balistické rakety Jars na tuhé palivo tvoří spolu s raketovými systémy Topol-M hlavní část pozemní jaderné triády Ruska. RS-24 s dělícími se hlavicemi pojmou v závislosti na modifikaci 3-6 termojaderných bojových hlavic o hmotnosti 300 kilotun každá. Dolet činí 12 tisíc kilometrů.

