6 pravidel stravování v horku, které vám pomohou

Často se ani nezamýšlíme na tím, co jíst v horku. Výsledek bývá v takových případech neveselý: nechce se nám hýbat po sytém obědě, v pase narostly zbytečné záhyby. A přitom se tomu můžeme snadno vyhnout a cítit se během dne svěží a aktivní, píše portál AdMe.ru.

1. Ochlazujte organismus horkými nápoji

Ne, nepřeslechli jste se. V horku je skutečně lepší se řídit příkladem Číny a zemí Střední Asie a vypít pár šálků horkého čaje. Není důležité, jestli černého nebo zeleného. Pot, který pod jeho vlivem vystoupil na našem těle, se začne aktivně vypařovat z povrchu kůže a my pocítíme dlouho očekávaný chládek.

Kromě toho k zahnání žízně je možné použít bylinkové výtažky, nesycenou minerální vodu, nesladký kompot nebo nápoj ze šípku.

V horku naše srdce a cévy pracují se zvýšenou zátěží. Abychom jim pomohli, je třeba jíst potraviny s vysokým obsahem draslíku. Především brambory. Ne náhodou jsou jedním z nejpopulárnějších letních jídel rané brambory s bylinkami.

Mnoho draslíku a ještě vápník, hořčík a celou řadu dalších potřebných vitamínů obsahují banány, sezam, brokolice a špenát.

3. Nahraďte maso kefírem a jogurtem

Když jíme masné výrobky, zvyšujeme svou látkovou výměnu o 40 %. Zatímco v chladném ročním období to pomáhá zahřát se, v horku to vyvolává zvýšené pocení, ztrátu kalorií, celkovou slabost a letargii.

Proto je v horku lepší nahradit maso fermentovanými mléčnými výrobky, které obsahují potřebné aminokyseliny, fluor, vápník a draslík. Dalším zdrojem vápníku v horku mohou být slepičí vejce (důležité je věnovat pozornost tomu, aby byla čerstvá a skladována podle všech pravidel).

4. Omezte spotřebu zmrzliny a ledových nápojů

V horku nás to svádí sníst zmrzlinu nebo vypít velmi studenou vodu. Logika je prostá: do organismu se dostane něco studeného, a proto se ochladíme. Ale ve skutečnosti je to jinak.

Zmrzlina stejně jako ostatní sladké jídlo zvyšuje hustotu krve, dlouho se vstřebává a v ní obsažené cukry a doplňky pouze zvyšují žízeň. Nebezpečí skrývá ledová voda, ochlazuje jícen a průdušnici a snižuje imunitu. Proto jsou tak časté případy typu „napil jsem se studené vody a bolí mě v krku". To se nám na dovolené vůbec nehodí!

Lékaři nedoporučují jíst v létě mořské řasy a používat při vaření jodidovanou sůl. Jde o to, že v horku jód zpomaluje trávicí proces. Následkem toho cítíme tíhu v žaludku.

Zakázané jsou i veškeré potravinové doplňky typu ženšenu a klanoprašky, které dokáží zvyšovat teplotu těla. Totéž se týká i kávy: v horku vás tento nápoj nepovzbudí, ale naopak odebere drahocenné síly a kromě toho zbytečně zatíží srdce.

6. Přidávejte do vody kuchyňskou sůl

V létě se mnozí z nás bojí otoků, a proto se snaží méně pít. Bohužel to není východisko, v horku nelze v žádném případě trpět žízní. Nejlépe je vytvořit správný pitný režim. Při zvýšeném pocení je možné přidat do pitné vody trochu soli: touto radou se často řídí při pěších túrách zkušení turisté.