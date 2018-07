Během svého sporu s ruským politologem Jevgenijem Minčenkem bývalý diplomat vytáhl obvinění na adresu Moskvy a neexistující armády.

„Bez vedení Kremlu, bez ruských důstojníků, bez ruských peněz a bez ruských zbraní by nebylo žádné povstání na Donbasu. Toto povstání vytvořil Kreml. Pokud by v srpnu 2014 Rudá armáda jako jedna skupina nevstoupila na Ukrajinu, Kyjev by si celé území východní Ukrajiny vzal zpět," oznámil Herbst.

Na to ruský politolog reagoval, že státní převrat na Ukrajině proběhl díky americkým penězům. Bývalý velvyslanec však tento protiargument označil za hloupost, čímž vyvolal prudkou reakci Rusa.

„Pane, Herbste, neurážel jsem vás. Myslím si, že nejste diplomat, jste jen nevychovaný člověk, jste hulvát," uzavřel Minčenko.

Čas na reakci Herbst už nedostal, protože moderátorka televizní přenosu tuto polemiku ukončila, stejně jako celou diskuzi.

Rudá armáda vznikla v lednu 1918 a v únoru 1946 byla přejmenována na Sovětskou armádu, která byla rozpuštěna dva roky po rozpadu SSSR — v roce 1993.

Ukrajinské orgány v dubnu 2014 zahájily vojenskou operaci proti samozvaným LLR a DLR, které vyhlásily svoji nezávislost po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. Podle posledních údajů OSN se oběťmi konfliktu stalo už přes deset tisíc lidí.