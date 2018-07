V Rusku ukončili testování nejnovějšího parašutistického systému Bachča

12. července u Rjazaně na společném cvičení výsadkového vojska a letectva proběhl hromadný výsadek vojenské techniky a vojáků. V rámci tréninků byl Bachčou poprvé vysazen obrněný transportér BTP-MDM Rakuška i s posádkou.

„Vysazení nejnovějšího BTP-MDM s posádkou bylo úspěšně provedeno z dvoukilometrové výšky. Prostředky Technodinamiky opět potvrdily svoji spolehlivost. Pro urychlení sériových dodávek holding ukončil přípravu výroby a provádí kvalifikační testy první dodávky," uvedl Nasenkov.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Žhavá Tosočka. Proč má ruská armáda obdobné Buratino na kolech

Podle něj armáda do konce roku získá 31 kompletů Bachča. Tento systém je určen pro výsadek bojových vozů typu BMD-4M a BTP-MDM s posádkou, vysazování probíhá z letadel IL-76 . Výhodou tohoto systému je to, že samotné vysazované vozy je mohou dopravit k místu naložení do letadla, není potřeba dodatečný transport.

Minimální výška výsadku techniky se tímto systémem sníží na 400 metrů, po přistání se padáky od techniky odpojí automaticky. Díky novému systému celý výsadek z minimální výšky 400 metrů trvá pouhých 40 sekund.