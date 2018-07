Vědci informovali o negativním vlivu plastu na mužské genitálie

Ftaláty, parabeny, bisfenol – to jsou chemické látky v plastu, který se denně používá, které mohou ovlivnit velikost mužských genitálií. Vědci z australské Melbournské univerzity uvedli, že během posledních let se následkem používání plastu zvojnásobil počet případů, kdy se narodili chlapci s defekty genitálií. Píše o tom The Sun.